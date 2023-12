Nad Polskę nadciąga cyklon Xavi. Huragany i potężne ulewy krótko przed świętami

Huragan Xavi nadciąga nad Polskę

Kilka dni przed świętami nastąpi raptowne pogorszenie pogody. Nad Polskę nadciągnie atlantycki huragan Xavi, który przyniesie huragany i obfite deszcze. Jak twierdzą meteorolodzy, nie przyniesie to jednak gwałtownego spadku temperatury.

- Symulacje modeli prognozują wystąpienie na obszarze Dolnego Śląska silnych, okresami bardzo silnych porywów wiatru. Przypadną na okres czwartkowego popołudnia i wieczora, choć największe utrudnienia spodziewane są w nocy z czwartku na piątek (21-22 grudnia) - informuje organizacja Meteo Alert-Dolny Śląsk.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najbardziej porywisty wiatr będzie w następujących powiatach:

wrocławskim

lubańskim

złotoryjskim

bolesławieckim

lwóweckim

karkonoskim

kamiennogórskim

wałbrzyskim

legnickim

We Wrocławiu apogeum huraganu nastąpi w nocy z czwartku na piątek (21/22 grudnia). Porywy wiatru mogą wtedy sięgnąć nawet 125 km/h. To prędkości zbliżone do tych, które osiąga wiatr halny.