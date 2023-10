Marszałek Grzegorz Macko i Renata Wierzbicka podsumowali swoją kampanię. "Pozostańmy ludźmi"

Marszałek nie pozostawił przyszłych wyborców bez przesłania.

- Wybory są co prawda 15 października, ale najważniejszy jest człowiek. Bez względu na to, jaki będzie wynik tych wyborów, pozostańmy ludźmi i patrzmy na siebie na wzajem tak, jak patrzy się na drugiego człowieka - podsumowała swoją kampanię Renata Wierzbicka, kandydatka do senatu.