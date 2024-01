Malwina W. skazana na karę więzienia za zagłodzenie psów w ciepłowni w Głuszycy. Sprawa bulwersowała całą Polskę. Uwaga drastyczne zdjęcia

Po tym, jak gmina znalazła nabywcę na byłą ciepłownię, nakazała opróżnić pomieszczenia ciepłowni. Zwierzęta miały trafić do schroniska w Świdnicy, którego operatorem była Fundacja Mam Pomysł z Bielawy. Tak też się stało. Jak zaznaczali przedstawiciele fundacji, wszystkie przekazane do schroniska zwierzęta były w dobrej kondycji.

"Po przewiezieniu wszystkich psów do schroniska poinformowano nas, że psów na ciepłowni nie ma, czemu też zaufaliśmy, gdyż nie było żadnej informacji o nowych psach w tym miejscu, i to przytulisko przestaje istnieć. Teren zostanie posprzątany wspólnie z ochotnikami i zdany gminie. W późniejszym czasie dostaliśmy informację, że prace porządkowe są na ukończeniu i nie musimy się już martwić o to miejsce. Wszyscy (urzędnicy, osoby utrzymujące kontakt z Malwiną) otrzymali informacje, że teren jest czysty i psy w tym miejscu to przeszłość"- tłumaczyli przedstawiciele Fundacji Mam Pomysł.