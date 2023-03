Klauzula obowiązku informacyjnego dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook oraz platformy Instagram w zakresie konta/fanpage

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z obserwowaniem przez Ciebie fanpage Boskie Dolnośląskie w portalu społecznościowym Facebook lub konta na platformie Instagram (dalej łącznie Facebook oraz Instagram będą zwane również „Serwisami”, zaś każda platforma osobno „Serwisem”), dodawaniem komentarzy do publikowanych przez nas w ich ramach treści, bądź wchodzeniem przez Ciebie w interakcję z nami za pośrednictwem Serwisów w inny sposób (np. gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio w aplikacji Messenger) jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, nr KRS:0000002408 (dalej jako: „Administrator” lub „my”).

W związku z posiadaniem przez Ciebie konta w Serwisie, współadministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego przez nas fanpage jest również odpowiedni Serwis (spółka Meta Platforms Ireland Limited). To oznacza, że Administrator oraz dany Serwis wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z podejmowanymi przez Ciebie działaniami związanymi z obserwowaniem naszego konta lub innej Twojej aktywności, która wiąże się z naszym fanpage. Facebook oraz Instagram dzielą infrastrukturę, systemy i technologię z innymi platformami internetowymi i aplikacjami, które należą do ich grupy. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez właściciela Serwisów znajdziesz tutaj:

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe związane z posiadanym przez Ciebie kontem w Serwisie oraz Twoją aktywnością. Przetwarzamy wszystkie te informacje o Tobie, które są udostępnione przez Ciebie jako dane publiczne, w szczególności mogą to być dane takie jak imię, nazwisko, wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia publicznie dostępne), dane przekazane w ramach bezpośredniego kontaktu. W związku z korzystaniem przez nas z funkcji analitycznych oferowanych przez Serwisy, przetwarzamy także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz profil, jak również odbiorców naszych reklam – informacje te nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO, ale informujemy Cię o naszej aktywności w tym zakresie dla zachowania pełnej przejrzystości naszego działania.

5. Podanie Twoich danych osobowych w ramach korzystania przez Ciebie z fanpage jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych funkcjonalności, takich jak możliwość bezpośredniego skontaktowania się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger.

6. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 4 powyżej, w szczególności przez czas, w jakim jesteś użytkownikiem naszego fanpage, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z obserwowania lub polubienia fanpage Administratora, jak również edytować oraz usuwać komentarze, które w nim utworzyłeś. Jeśli tego nie zrobisz, to Twoja aktywność pozostanie widoczna przez cały okres ich dostępności w portalu Facebook/Instagram.

Pamiętaj, że Serwisy mogą niezależnie określać okresy przechowywania Twoich danych osobowych, które przetwarzają.