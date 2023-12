Jak nie przytyć w święta - radzi dietetyczka z Wałbrzycha, Monika Grajek WIDEO

Jak zdrowo i aktywnie przetrwać święta?

Najlepiej podejmować takie decyzje, żeby ze stołu nie wybierać dużych porcji tylko troszeczkę mniejsze wtedy spróbujecie wszystkiego co przygotowali wasi bliscy - doradza dietetyk Monika Grajek.

Sięgajmy po zdrowe białka, bo święta Bożego Narodzenia to jest dużo ryb także ryby jak najbardziej. A jeżeli sięgamy po słodkości czy po pierogi, to troszeczkę w mniejszych porcjach bo są to węglowodany, które dodatkowo zatrzymają nam trochę wody w organizmie i będziemy się czuli nabrzmiali.