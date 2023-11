Co zwiedzać jesienią i zimą w ZOO we Wrocławiu? Są zwierzęta, które właśnie teraz zobaczycie w całej okazałości ZDJĘCIA, FILM

Jakie zwierzęta lepiej podziwiać w ZOO we Wrocławiu jesienią i zimą?

Renifery

kuny żółtogardłe

zające bielaki

manule

Te ostatnie to koty, które w tym okresie przybierają gęstą zimową sierść, to tylko niektóre z nich. W najstarszej części zoo można również podziwiać sowy w tak zwanej baszcie niedźwiedziej. Jesień nadaje temu miejscu wyjątkowego uroku.

Dodatkową atrakcją dla odwiedzających w okresie jesienno-zimowym są pantery śnieżne. W zoo we Wrocławiu mieszka dwóch młodych przedstawicieli tego gatunku, Kasza i Kara. Obecnie mają już kilka miesięcy i z każdym dniem stają się coraz bardziej aktywne, zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach. Ich spacery po wybiegu przystosowanym do ich potrzeb są fascynujące dla obserwatorów. Kocie zachowania panter śnieżnych z pewnością przypadną do gustu zwiedzającym.