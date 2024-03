Była Porcelana Tielscha czyli Porcelana Wałbrzych na sprzedaż! Jest kurator i będzie licytacja ruiny na Starym Zdroju

Historia Porcelany Wałbrzych, dawnej Porcelany Tielscha

Historia tego miejsca sięga 1845 roku, kiedy to Carl Tielsch kupiec spod Środy Śląskiej założył Manufakturę Porcelany Carl Tielsch & Co na Starym Zdroju, w ówczesnym Altwasser.

Zastawę Tielscha kupowali Amerykanie, Niemcy, Norwedzy, Holendrzy i Szwedzi

Jak czytamy, już 1850 roku fabryka sprzedała dużą partię wyrobów do Stanów Zjednoczonych i Meksyku. A fabryka miała okazję zaprezentować porcelanę na światowej wystawie w Londynie w 1851 r. W latach 60. i 70. XIX wieku w Porcelanie Tielscha pracowało aż 1500 osób! Eksportowano ją nie tylko na rodzimy rynek niemiecki, ale także do

Zakłady Porcelany Stołowej Wałbrzych dobił kryzys w Egipcie, a były zamówienia od Łukaszenki

Po II wojnie światowej firmę zajęli żołnierze Armii Czerwonej. Rodzinę Tielscha wysiedlono do Niemiec. Zaczęła się polska produkcja, która od 1992 roku, kiedy to sprywatyzowano zakład, prowadzona była pod nazwą Zakłady Porcelany Stołowej Wałbrzych S.A. Jak pisaliśmy w 2015 roku, "nowi właściciele, co wykazały późniejsze raporty NIK dbali tylko o własne interesy, dochodziło do protestów pracowników". W 2007 r. fabrykę kupiła firma Jaro z Jaroszowa. Nowy właściciel zdobywał nowe rynki zbytu i spłacał zadłużenie. Niestety na początku 2011 r. w związku z tzw. „arabską wiosną” nastąpił krach. Od 2011 r. najpierw fabryka, a późnej jej ruiny trafiły do firmy Finader S.A. z Warszawy, która kupiła porcelanę syndyka. Deklarowała utrzymanie produkcji.

Tak wyglądała Fabryka Porcelany Wałbrzych w 2015 roku, kiedy wkroczyła tam policja by zabezpieczyć dokumentację firmy Dariusz Gdesz

Jeszcze w 2010 roku Porcelana Wałbrzych zatrudniała kilkaset osób. Na łamach walbrzych.naszemiasto.pl pisaliśmy, że zakład zdobywał nowe rynki dla swoich produktów, m.in. w krajach byłego Związku Radzieckiego. Fabryka otrzymywała prestiżowe zamówienia.