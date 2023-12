Absurdalna sytuacja na kolei! Pasażerowie zostali wyproszeni z niemieckiego pociągu

"Kupując bilet w kasach na dworcu głównym pani zapewniała mnie, że przewoźnicy ze sobą współpracują, czekają na siebie, a przesiadki w Zgorzelcu przebiegają bezproblemowo. Niestety, na własnej skórze doświadczyliśmy, że jest inaczej. Wracaliśmy pociągiem, który odjechał z Drezna o 18:24. Pociąg był przepełniony, więc niemiecki przewoźnik dołączył do niego nowy wagon, co spowodowało 20-minutowe opóźnienie pociągu. Byliśmy jednak pewni, że nie wpłynie to na naszą dalszą podróż, i że w Zgorzelcu będzie czekał na nas pociąg Kolei Dolnośląskich. Wielkie było więc nasze rozczarowanie gdy na dworcu w Görlitz konduktor zaczął wyrzucać nas z pociągu, tłumacząc po niemiecku, że po prostu dalej nie jedzie, a pociąg wraca z powrotem do Drezna. Około 150 osób zostało wyrzuconych na peron, bez żadnej informacji. Jak się później okazało, Koleje Dolnośląskie bez czekania na nas odjechały z dworca w Zgorzelcu, więc niemiecki przewoźnik uznał że dowożenie nas tam nie ma już sensu, bo przecież nikt już na nas nie czeka. Niemiecki pociąg odjechał, a my zostaliśmy na dworcu bez żadnej informacji. Telefon KD był nieczynny, słuchawka była przez operatora nieustannie odkładana. Na dworcu były osoby starsze i dzieci, łazienka na dworcu nie działała, a kolejny pociąg do Wrocławia (z dwiema przesiadkami) odjeżdżał półtorej godziny później. Po półtorej godzinie przyjechał pociąg, w którym konduktor powiedział że nie ma już miejsca żeby zabrać kolejnych podróżnych. Jego zdaniem to niemiecki przewoźnik od tygodnia zostawia Polaków na dworcu i po prostu nie dojeżdża do Zgorzelca. Nie wiemy gdzie jest prawda, wiemy jednak, że od dwóch godzin marzniemy ma dworcu w Görlitz. Bardzo nieprzyjemne doświadczenie, totalny bałagan i brak jakichkolwiek oficjalnych wiadomości ze strony przewoźników" – pisze do nas Ola Ciechanowska, jedna z pasażerek.