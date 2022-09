Tyle śniegu na Śnieżce nie było we wrześniu od 20 lat! To prawdziwy rekord!

Takiej pokrywy śnieżnej na szczycie nie było od 20 lat!

Takiego zaśnieżenia Królowej Śnieżki we wrześniu nie było od 2002 roku! Na szczycie Śnieżki obecnie znajduje się pokrywa śnieżna o grubości 6 centymetrów. Wydawać by się mogło, że nie jest to imponujący wynik. Jest to jednak największe wrześniowe zaśnieżenie szczytu od 20 lat!

Śnieg we wrześniu nie jest na Śnieżce niczym nadzwyczajnym i zdarza się niemal każdego roku. Trwała pokrywa śniegu w ostatnich latach pojawia się jednak najczęściej dopiero w okresie świąteczno-noworocznym, albo wręcz w pierwszych dniach stycznia - informowali pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego z okazji pierwszego śniegu na Śnieżce, który pojawił się 18 września

Pojawienie się takiej ilości śniegu na Śnieżce to potwierdzenie, że wrzesień jest bardzo chłodny. Jak podaje Izersko-Karkonoska Pogoda - strona zajmująca się klimatowi oraz warunkom pogodowym i turystycznym Sudetów Zachodnich. Kończący się miesiąc jest o 1.7° chłodniejszy od normy - ostatecznie może być sklasyfikowany jako najchłodniejszy wrzesień od 9 lat.