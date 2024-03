Strajk rolników na Dolnym Śląsku: Wiadomo, gdzie będą blokady dróg i mostów 21 marca 2024

Protesty rolników będą kontynuowane na Dolnym Śląsku

Blokady dróg na Dolnym Śląsku 21 marca

Godziny protestów są różne, ale wszystkie akcje rozpoczną się przed południem. W zależności od lokalizacji, organizatorzy zgłosili od 50 do 200 uczestników.

Lista utrudnień 21 marca na drogach na Dolnym Śląsku

Dlaczego rolnicy protestują

Polscy rolnicy, wzorem swoich kolegów z Europy zachodniej, protestują przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Związkowcy argumentują, że nie ma zgody na wdrażanie "Europejskiego Zielonego Ładu", który zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej, co będzie wiązało się ze zniszczeniem rolnictwa. Według urzędników z Brukseli, to właśnie rolnictwo przyczynia się do nadmiernej emisji dwutlenku węgla. Przeciwnicy odpowiadają, że rolnictwo odpowiada za jedynie 10 procent emisji.

Polscy rolnicy protestują także przeciwko zniesieniu ograniczeń w imporcie zboża z Ukrainy do Unii Europejskiej. Te zalewają polski rynek produkcji spożywczej, są tańsze i o wiele gorszej jakości.