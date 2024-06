Rzeź zwierząt koło Kłodzka i Wałbrzycha. Rolnicy domagają się policzenia wilków. Watahy coraz częściej atakują na Dolnym Śląsku

Rzeź zwierząt hodowlanych w Kotlinie Kłodzkiej

- Wszędzie było mnóstwo krwi. To była prawdziwa jatka. Pokaz dla młodych wilków, jak zabijać. Przyszły i mordowały jedną po drugiej. Jestem załamany. Tworzyłem to stado wiele lat z miłością i dużą starannością. To były owce rasy dorper, takie charakterystyczne z czarnymi głowami, tzw. mięsne. Dzisiaj ze stada liczącego kilkadziesiąt sztuk, nie wiem ile zostanie, ile z nich przeżyje, wiele jest poranionych. Straciłem 15 sztuk - mówi nam Tomasz Pawłowski.

Owce sprowadził do Polski z Czech i Niemiec, wszystkie miały rodowód. Skorzystał z unijnych programów, które zakładają, że stado musi liczyć min. 16 sztuk.

- I co ja mam teraz zrobić, jak je odtworzyć i po co? Każda owca kosztowała ok. 5-6 tys. zł. Z tego, co wiem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wypłaca grosze w takich sytuacjach, a za jagnięta to już w ogóle prawie nic - zaznacza załamany.

Jak dodaje, nie śpi po nocach. Na zmianę z sąsiadem patrolują pastwiska. On do 2 nad ranem, sąsiad do czwartej i tak na zmianę. Odstraszają wilki dźwiękami i latarkami. - Tylko oczy im świecą w ciemnościach.