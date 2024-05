Kaczki podgorzałki z Wrocławia pływają na wolności na Stawach Milickich! To projekt ZOO, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i stawów

– Kolejne polskie ogrody zoologiczne, takie jak te z Opola, Chorzowa, Bydgoszczy i Gdańska, a także zagraniczne instytucje z Francji i Wielkiej Brytanii, wyrażają chęć przyłączenia się do naszego projektu. To doskonały przykład na to, że wspólne działania przynoszą większe efekty, a naszym celem jest odbudowa populacji tego lokalnego gatunku – podkreśla Marta Zając-Ossowska, Dyrektor Wydziału Edukacji we wrocławskim zoo i koordynator projektu ze strony ZOO Wrocław.