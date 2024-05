Kwiaty, sadzonki, nasiona, cebule, ozdoby do ogrodów na Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ, zobaczcie co można kupić i za ile. CENY, ZDJĘCIA Adrianna Szurman

Dzisiaj, 3 maja trzeci dzień majówki i XXXIV Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu. To właśnie dzisiaj organizatorzy spodziewają się największych tłumów. My zajrzeliśmy do strefy z nasionami, cebulami, sadzonkami kwiatów i ozdobami do ogrodu, zobaczcie, co można kupić.