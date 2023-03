Dzień Kobiet: Znaczenie kwiatów. Co symbolizują bukiety wręczane bliskim?

Dzień Kobiet 2023: O czym pamiętać wręczając kwiaty?

Kupując pojedyncze kwiaty, na przykład dla koleżanek z pracy, nie musimy się zastanawiać nad odpowiednią ich liczbą. Co innego w przypadku bukietu. A jak się okazuje, tutaj panuje swojego rodzaju kwiatowy savoir-vivre. Liczba kwiatów w bukiecie powinna być nieparzysta. Nie jest to przesąd, a zwykła kwestia kompozycji. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku bukietów z bardzo dużą liczbą kwiatów - gdy ich dokładna ilość nie jest zauważalna.