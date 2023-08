Darmowe godziny na strzelnicy w Żmigrodzie. Kto i kiedy może wziąć udział w lekcjach?

Tego typu pikniki są organizowane cyklicznie przez Ruch Społeczny Braterstwo w Żmigrodzie wraz z Gminą Żmigród. Strzelanie odbywa się w odstępach co miesiąc lub półtora i co najważniejsze chętni do lat 18 pod opieką instruktora mogą poćwiczyć za darmo. Dorośli za drobną opłatą lub za za koszty amunicji mogą postrzelać z broni palnej używanej w Wojsku Polskim i nie tylko.

Braterstwo jest nieformalnym ruchem miłośników broni palnej. Przedstawicielem tego ruchu jest klub KS Amator. Klub współpracuje z Gminą Żmigród i dzięki tej współpracy udało się otworzyć ten obiekt.

Głównym założeniem funkcjonowania tego obiektu jest, aby służył nie tylko strzelcom, ale też lokalnej społeczności.

Piknik strzelecki 15 sierpnia wzbudził duże zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Żmigrodu, ale równie wśród sąsiednich powiatów. Można było spotkać mieszkańców: Rawicza, Wrocławia, Milicza i oczywiście Trzebnicy.