Angelo Ciureja z Wałbrzycha gra jedną z wiodących ról w serialu Netflixa Infamia. Pierwszy sezon debiutuje i podoba się ZDJĘCIA, FILM

- Pracę na planie będziemy wspominać do końca życia. To było wspaniałe doświadczenie i czasem trudne. Moja córka Klara miała zaledwie kilka miesięcy. A zdjęcia trwały 8 miesięcy. Sceny, w których braliśmy udział były kręcone w Warszawie - mówi nam Angelo.

Serial Infamia reżyserują Anna Maliszewska, Kuba Czekaj

- Cieszę się, że powstał taki serial, że grają w nim i polscy i romscy aktorzy. Te dwie kultury się przenikają w wielu miastach, fajnie że ludzie zobaczą we fragmentach serialu, jak żyją Cyganie w Polsce. Choć to fikcja, to jednak czerpie sporo z tradycji naszej kultury. Myślę, że ludzie są tego ciekawi. Zachęcam do obejrzenia serialu, sam nie mogę się już doczekać.