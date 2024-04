Wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu: Jacek Sutryk i Izabela Bodnar w drugiej turze

Pierwsze wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu zapowiadają drugą turę. Jacek Sutryk oraz Izabela Bodnar zmierzą się w walce o fotel prezydenta Wrocławia.

Szczegóły wyników wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu

Jak wyglądają wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu? Zgodnie z danymi exit poll, pierwsze miejsce zajął obecny prezydent miasta, Jacek Sutryk, zdobywając 38,9 proc. głosów. Drugie miejsce przypadło Izabeli Bodnar, która uzyskała poparcie 31,4 proc. wyborców. Dalsze miejsca zajęli Łukasz Kasztelowicz (13,9 proc.), Jerzy Michalak (7,9 proc.), Robert Grzechnik (4,9 proc.) oraz Grzegorz Prigan (3,2 proc.). W praktyce oznacza to tyle, że wrocławian czeka II tura wyborów, która odbędzie się 21 kwietnia. Wybierać będziemy między Jackiem Sutrykiem, a Izabelą Bodnar.

Reakcje Kandydatów na wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu

- Wygraliśmy pierwszą turę i wygramy drugą turę. Staramy się zmieniać miasto. Mamy w sobie dużo pokory i miłości. Myślimy o tym, jakim Wrocław powinien być miastem jutro i pojutrze. To nas wyróżnia. Za nami niezwykle trudna kadencja, pełna dużych wyzwań. Poradziliśmy sobie z nimi. Będę chciał przez najbliższe dwa tygodnie pokazywać naszą wizję, dotrzeć do tych, którzy może na nas nie zagłosowali - mówił tuż po ogłoszeniu wyników Jacek Sutryk.

Radości z wyników nie kryła Izabela Bodnar. - Ogromnie się cieszę, że w drugiej turze będziemy mogli dalej rozmawiać o Wrocławiu, bo ta zmiana jest potrzebna, wrocławianie udowodnili to oddając głosy właśnie na mnie, za co jeszcze raz dziękuję. Czuje się przepełniona dumą i szczęściem, ale przede wszystkim wdzięcznością - mówiła wzruszona Izabela Bodnar.

Badanie Exit Poll: Co to jest i czy odbywa się we Wrocławiu?

Podobnie jak przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi, firma Ipsos przeprowadziła badanie Exit Poll również podczas wyborów samorządowych 2024. Ankieterzy pojawili się przed 970 losowo wybranymi lokalami wyborczymi na terenie całego kraju, również we Wrocławiu.

- Ankieterzy prosili głosujących o wypełnienie krótkiego formularza. Na podstawie zebranych danych, po zakończeniu ciszy wyborczej, przedstawione zostaną szacunkowe wyniki głosowania - informuje Ipsos.

Kto Startował w wyborach samorządowych 2024 we Wrocławiu?

We Wrocławiu o urząd prezydenta ubiegało się sześcioro kandydatów. Są to: Izabela Bodnar – Trzecia Droga Polska 2050 – PSL, Robert Grzechnik – Konfederacja, Łukasz Kasztelowicz – Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Michalak – Bezpartyjni Samorządowcy, Grzegorz Prigan – KWW Wrocławianie dla Wrocławian oraz Jacek Sutryk – własny komitet wyborczy, ale ma poparcie Lewicy i Platformy Obywatelskiej.