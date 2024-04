Pakunek przypominający ładunek wybuchowy pod samochodem prezydenta Romana Szełemeja! Kto go tam podłożył?

Podejrzana paczka podczepiona pod samochód prezydenta Romana Szełemeja

Nie wiadomo, kto i kiedy przyczepił do samochodu prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja podejrzane pudełko, w którym znajdowały się "różne kable i zegarek typu smartwatch". Dziwne znalezisko nasuwa skojarzenia z ładunkiem wybuchowym, bo znajdowało się na zewnątrz samochodu. Ktoś zadał sobie sporo trudu, by nastraszyć prezydenta albo może był to głupi kawał.