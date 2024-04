Wybory w Trzebnicy: Burmistrz zwycięża jednym głosem - nie będzie drugiej tury Adrianna Szurman

W wyborach burmistrza w Trzebnicy doszło do niezwykle rzadkiej sytuacji: obecny burmistrz Marek Aureli Długozima zdobył dokładnie 50 procent głosów plus jeden, co oznacza, że nie będzie potrzebna druga tura. Zaskoczenie? Pewne. Emocje? Wysokie. Dowiedzmy się więcej na temat tych niecodziennych wyborów.