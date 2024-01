Każdy mieszkaniec Polski może zostać Radnym Miasta lub Gminy. Wystarczy założyć swój komitet wyborczy

Komitet wyborczy zgłaszający kandydatów na samorządowych przedstawicieli w jednym województwie musi być złożony przez co najmniej 5 osób zgodnie z zapisami Kodeksu Wyborczego. Dodatkowo, konieczne jest zebranie co najmniej 20 podpisów poparcia dla tego komitetu. W wyborach samorządowych, komitet wyborczy może być utworzony przez organizację społeczną, partię polityczną lub koalicję partii politycznych.

W przypadku partii politycznych oraz organizacji społecznych, zgodnie z Kodeksem Wyborczym, funkcję Komitetu wyborczego pełni organ danego podmiotu, który jest upoważniony do reprezentowania go na zewnątrz. Jeśli chodzi o koalicje partii, czynności związane z wyborami są wykonywane przez komitet wyborczy koalicji utworzony przez organy partii politycznych, które są upoważnione do reprezentowania partii na zewnątrz.

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) wyjaśniła, że organizacje społeczne, takie jak fundacje, rady osiedli, rady sołeckie i spółdzielnie mieszkaniowe, nie są uznawane za organizacje społeczne zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego i nie mają prawa tworzyć zespołów wyborczych.