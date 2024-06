Ruszyła budowa drugiej wieży widokowej na Dzikowcu Wielkim. To jedyna góra w Polsce, która będzie miała dwie wieże widokowe!

Dzikowiec to popularny ośrodek sportów zimowych

Ruszyła budowa nowej wieży widokowej na szczycie Dzikowca Wielkiego w Boguszowie - Gorcach

Dzikowiec Wielki (836 m n.p.m) w Boguszowie - Gorcach przez miejscowych nazywany jest po prostu Dzikowcem. Właśnie powstaje druga wieża widokowa na tej górze, co oznacza, że Dzikowiec w powiecie wałbrzyskim będzie jedyną taką górą w Polsce, która będzie miała dwie wieże widokowe koło siebie.

Ma być okazała, bez schodów, co umożliwi podziwianie widoków także niepełnosprawnym, ułatwi wejście turystom, zwłaszcza starszym i dzieciom. Ale to nie wszystko. Nowa wieża widokowa na Dzikowcu będzie spełniać jeszcze jedną bardzo ważną rolę jako punkt obserwacji i monitoringu przeciwpożarowego.

Budowy nowej wieży osobiście dogląda nowy starosta wałbrzyski Leonard Górski

- napisał w mediach społecznościowych i zamieścił krótką fotorelację z budowy wieży. Faktycznie widać, że na szczycie pracuje już ciężki sprzęt. Czasu jest niewiele, jak podkreśla starosta, zakończenie prac to jesień 2024 roku.

"Stara" wieża widokowa na Dzikowcu ma 11 lat

Dzikowiec jest szczytem liczącym 836 m n.p.m w Sudetach Środkowych w Masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Znany głównie jako ośrodek sportów zimowych, downhillu i paralotniarstwa, ale także przyjemne miejsce do górskich wędrówek, choć strome podejście na szczyt na końcu trasy jest dość wymagające. Miłośnicy narciarstwa zaglądają tutaj, by zjechać ze stromego (ok. 25 stopni nachylenia) zbocza góry.