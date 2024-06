Uwaga, silne burze kierują się do Wałbrzycha - ostrzega łowca burz! Alerty potwierdzają gradobicie i zagrożenie. Superkomórka zbliża się!

- Jestem z Tomaszowa Łódzkiego, ale czuje że muszę ostrzec ludzi - mówi nam Hubi Storm Hunter, łowca burz i pasjonat, który pod takim pseudonimem działa na Tik Toku. Jak zaznacza pasjonat pogody, do Wałbrzycha i Jeleniej Góry zmierzają ogromne komórki burzowe, które mogą przynieść silny wiatr i potężne gradobicie.

- Burze uderzą maksymalnie do dwóch godzin. Ludzie siedzą na działkach i w ogródkach, oglądają mecz. Proszę ich ostrzec.

I rzeczywiście od rana na telefony Dolnoślązaków przychodzą alerty o silnych burzach, które mogą uderzyć w Dolny Śląsk wieczorem i w nocy

- Gwałtowne burze ruszyły już w Czechach i Niemczech. W środkowej części Czech notujemy już grad o średnicy do 8 cm, oraz nawalne opady deszczu. Gwałtowne superkomórki zmierzają na północny wschód, w stronę Polski.

Najnowsze prognozy i obserwacje wskazują na dwa warianty - przejście burz przez Sudety, chwilowe ich osłabnięcie, a następnie regenerację i nasilenie się do ekstremalnie silnego układu wielokomórkowego, bądź ich zanik na linii gór, ale za to powstanie silnej burzy wiatrowej w formie rozległego układu bow echo tuż za linią Sudetów. W obu przypadkach, czekają nas niezwykle groźne godziny, głównie na południowym zachodzie i w centrum kraju - ostrzega sieć obserwatorów burz.