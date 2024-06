Natrafili na zabytkową sztolnię podczas remontu drogi w Boguszowie-Gorcach! To obiekt z 1787 roku. Zobaczcie zdjęcia

Rafał Romanik czyli Wyprawy Leona w Boguszowie - Gorcach

Rafał Romanik spod Wałbrzycha, znany z kanału Wyprawy Leona to doświadczony eksplorator zabytkowych kopalni i opuszczonych wyrobisk. Rafała eksploruje podziemia w regionie wałbrzyskim i innych zakątkach Dolnego Śląska, a także Polski.

Nie jest klasycznym urbexowcem, nie interesują go opuszczone budynki, a wszystko to, co znajduje się pod ziemią. Rafała zawsze jest wyposażony w odpowiedni sprzęt, choćby profesjonalny miernik dwutlenku węgla i innych gazów, które gromadzą się pod ziemią w wyrobiskach górniczych. Z wypraw prezentuje filmiki, w których opowiada o historii miejsca, a także tłumaczy to, co widzi pod ziemią.

Objaśnia, czym są ślady na ścianach, dlaczego miejsce jest niebezpieczne, a także to co widzimy w danej chwili. Rafał badał niezliczone obiekty w regionie, jako pierwszy wszedł np. do szybu kopalni, który ukazał się drogowcom z Budimexu podczas budowy obwodnicy Wałbrzycha. Tym razem zagląda do sztolni w Boguszowie - Gorcach, którą także odkryli drogowcy podczas prac ziemnych przy wymianie nawierzchni.