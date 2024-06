Trwa Jarmark Świętojański we Wrocławiu, zobaczcie co i za ile można kupić koło pręgierza do 30 czerwca Adrianna Szurman

Do 30 czerwca br można zajrzeć na Jarmark Świętojański we Wrocławiu. W drewnianych domkach w sercu miasta można kupić unikalne rękodzieło i smakołyki. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć, zobaczycie co i za ile możecie tu kupić.