Tu jest jak w Prowansji. Na plantacjach blisko Jeleniej Góry zakwitła lawenda. Pachnie obłędnie i cudnie wygląda. Zrobicie świetne zdjęcia Alina Gierak

Nie trzeba jechać do Prowansji, by poczuć urok tej francuskiej krainy. Blisko Jeleniej Góry zachwycą was pola lawendowe. Rośliny właśnie zakwitły. Uprawy ciągną się po horyzont. Zapach jest obłędny, a widoki jasnofioletowych plantacji są fantastyczne. Zrobicie tu świetne zdjęcia. W galerii znajdziecie opisy plantacji i wskazówki dojazdu. Wybierzcie się koniecznie!