Areszt dla właścicieli złomowiska z Wałbrzycha. Policjanci zabezpieczyli warte 1,8 mln zł samochody

Sierż. szt. Aleksander Karkosz z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu tak opisuje zatrzymanie podejrzanych o to przestępstwo.

- W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa policjanci prowadzili długotrwałe działania operacyjne i dochodzeniowo-śledcze, gromadząc przy tym różnego rodzaju materiał dowodowy. Pierwsza osoba została zatrzymana do sprawy jeszcze w zeszłym roku i usłyszała zarzuty związane ze zniszczeniem mienia wielkiej wartości. Grozi za to do 5 lat więzienia. W sprawie pojawili się kolejni świadkowie, a nowy materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie przy ul. 1-go Maja na Sobięcinie małżeństwa, które jest podejrzane o zlecenie i kierowanie procederem przestępczym.