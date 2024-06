Od ostatnich wakacji przybyło nowych dróg i miejskich obwodnic. Planujecie wyjazd? Zobaczcie, gdzie GDDKiA oddała nowe odcinki

Rozpoczęły się wakacje, a co za tym idzie ruszyły wyjazdy na wypoczynek. W podróży najważniejszy jest nie tylko komfort i tempo przemieszczania się, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, gdzie kierowcy pojadą nowymi odcinkami dróg, z których podczas zeszłorocznych wakacji nie mogli jeszcze skorzystać.

Nowe odcinki GDDKiA w Polsce. Rok 2024

Ruszył wakacyjny pociąg z Głogowa do Świnoujścia. Ile kosztuje bilet nad morze?

Oddane odcinki dróg po wakacjach 2023 r.

Tegoroczne wakacje i... kolejne kilometry nowych dróg

Ale budowy wciąż trwają – jedne się rozpoczynają, a inne zaraz będą się kończyć. To dobra informacja dla kierowców, bo oznacza kolejne kilometry nowych dróg. Co zatem przyniosą nam wakacyjne miesiące?

W okresie wakacyjnym planowane są oddania do ruchu m.in.: