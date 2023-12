Niezwykła galeria rękodzieła z drewna i stali powstała w Wałbrzychu. Zachwycające przedmioty w rustykalnych wnętrzach, zobaczcie ZDJĘCIA

Niezwykła galeria rękodzieła z drewna i stali w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 2

Jeden z przyjaciół, Jarek Piątek specjalizuje się w pracy z drewnem i tworzeniu unikatowych stołów na ręcznie wykonanych konstrukcjach. A każdy z nich wygląda imponująco. Drugi to Łukasz Sypek , którego pasją jest obróbka metalu. Nie byle jaka. Artysta wykonuje niezwykłe przedmioty, z których wiele nawiązuje do muzyki. Tworzy też ręcznie stojące lampy.

Mamy w Wałbrzychu miejsce, gdzie tradycje łączą się z rzemiosłem, a drewno z metale

Pasją do drewna zaraził go ojciec, który prowadził warsztat stolarski. Teraz pasjonuje go tworzenie stołów z litego drewna. - Te, które prezentujemy w galerii, powstały z ogromnych drzew po powodzi w 1997 roku we Wrocławiu.