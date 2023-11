Napad na przedsiębiorcę z Łomnicy w gminie Głuszyca. To próba porwania? Mieszkańcy apelują o pomoc! Jest nagroda za sprawcę FILM, ZDJĘCIA

Napad na przedsiębiorcę z Łomnicy w gminie Głuszyca. Mężczyzna został wywabiony z domu i zaatakowany gazem, cudem udało mu się uciec. Rodzina pana Marka jest przerażona nie mniej, jak on sam. Boją się także sąsiedzi. Wyznaczono 5 tys. zł nagrody za wskazanie sprawcy napadu.

Na mieszkańców wsi Łomnica koło Głuszycy w powiecie wałbrzyskim padł blady strach po tym, jak ich sąsiada wywabiono z domu i zaatakowano gazem. Do dramatycznych wydarzeń doszło 15 listopada ok. godz. 10.30. Do domu pana Marka zapukał mężczyzna i powiedział, że zepsuło mu się auto, które stoi kilkanaście metrów dalej. Mówił, że potrzebuje pomocy. Przedsiębiorca postanowił pomóc.

Sprawca wywabił z domu w Łomnicy pana Marka i zaatakował gazem

- Pracowałem w domu ponieważ prowadzę działalność gospodarczą. Kiedy usłyszałem dzwonek do drzwi, zobaczyłem mężczyznę ubranego zimowo, na głowie miał kaptur - opowiada Pan Marek. - Ten człowiek poprosił mnie o pomoc ponieważ zepsuło mu się auto. Przyszedł do mnie od głównej drogi, jakieś 200 metrów pod górę. W związku z tym, że lubię pomagać ludziom i zawsze to robię, powiedziałem dobrze zaraz do Pana przyjadę.

Jak dodaje, kiedy zjechał w dół, mężczyzna poprosił aby otworzył okno i w tym momencie został zaatakowany gazem. - Nie wiedziałem, co się dzieje, ruszyłem gwałtownie i odjechałem. Piekące oczy i ból prawie nic nie widziałem.Teraz analizując tę sytuację, to myślę, że mogło dojść do tragedii. Mogłem uderzyć w przejeżdżający samochód, bo nie wiedziałem, co się dzieje wokół mnie. Nie wiem, czy to była próba napadu, porwania czy pobicia mnie. Jesteśmy wszyscy w domu przerażeni tą sytuacją i boimy się wychodzić na zewnątrz - przyznaje Pan Marek.

Sołtys Łomnicy apeluje o pomoc w zatrzymaniu sprawcy napadu na przedsiebiorcę

Mieszkańcy Łomnicy chcą, aby we wsi było bezpiecznie i żeby nigdy nie doszło do takiej sytuacji. Jak zaznacza sołtys, Łukasz Pawlik, stąd apel by każdy, kto będzie oglądał materiał z tego napadu, każdy kto może widział samochód napastnika czy może ma jakieś nagranie, skontaktował się z policją.

- Przede Wszystkim nie dowierzałem, gdy dowiedziałem się, co się u nas stało i od razu zadzwoniłem do Marka - mówi sąsiad, Pan Jacek. - Byłem przerażony ponieważ takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. To się stało koło mojego domu! Za informacje o sprawcy wyznaczono 5 tys. zł nagrody.