Incydent wyborczy w lokalu w Wałbrzychu! Ktoś zagłosował za wałbrzyszankę! Kobieta zrozpaczona: może to moje ostatnie wybory ZDJĘCIA

Komisja nie pozwoliła wałbrzyszance zagłosować dzisiaj (15.10.2023) w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Do skandalicznej sytuacji doszło w lokalu wyborczym na Podzamczu w Wałbrzychu. Chodzi o lokal w Szkole Podstawowej nr 21. Pracują tam dzisiaj trzy komisje wyborcze, które wydają karty do głosowania wałbrzyszanom mieszkającym na największym osiedlu w mieście. W jednym z lokali doszło do incydentu wyborczego. Ktoś pobrał karty do głosowania i zagłosował za wałbrzyszankę!