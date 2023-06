Bocian pechowiec wbił się w gniazdo dziobem i wisiał bezwałdnie w Żarowie. Pomogli mu strażacy

Nie wiadomo, jakim cudem bocian zawisnął na dziobie pod gniazdem. - A wiadomo to, co ten ptak wyczyniał? Wypadł z gniazda, czy nie trafił do niego - zastanawiają się strażacy. Tak czy inaczej, bociek utkwił dziobem w kratownicy, która znajduje się tuż pod platformą z gniazdem. I wsiał tak bidulek aż do chwili, kiedy okoliczni mieszkańcy nie spojrzeli w niebo. A że w Żarowie lubią podoglądać życie boćków, natychmiast zadzwonili po pomoc. Tuż po godz. 5 rano na miejscu zjawili się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie i przy użyciu podnośnika uwolnili bociana. Wszystko dobrze się skończyło.

- To nie jest jedyny przypadek, kiedy pomagamy bocianom stanąć na nogi... Pamiętam, że niedawno jeden taki wypadł z gniazda, jeszcze nie potrafił latać. Wkładaliśmy go z powrotem przy użyciu podnośnika - zaznacza Łukasz Grzelak z PSP w Świdnicy.