Zielona woda na Zaporze Pilchowickiej. Co roku mieni się jak szmaragdy, ale śmierdzi. Tym razem na pomoc jezioru przyszedł deszcz

Kiedy zakwita woda w Jeziorze Pilchowickim, turystów jest mniej

- Moglibyśmy czerpać z tego miejsca jeszcze więcej niż obecnie. Moglibyśmy mieć dużo więcej turystów, którzy chcieliby się kąpać w Jeziorze Pilchowickim, ale ze względu na coroczny problem z zakwitem sinic i zielenic, jest jak jest - mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.

Jak dodaje, choć gmina Wleń nie jest zarządcą terenu, to jednak traci przez problem z sinicami. Dlatego kilka razy organizował spotkania przedstawicieli Tauron Ekoenergia, który gospodaruje terenem, Wód Polskich, które nadzorują rzekę Bóbr zasilającą jezioro, lwóweckiego sanepidu i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tej sprawie. Niestety, bezskutecznie.

Problem pojawia się każdego roku. Jezioro Pilchowickie od kilku lat podczas wakacji zmienia kolor na zielony. Niestety, choć zjawisko wygląda ciekawie, a na zdjęciach nawet ładnie, to zły znak. Zielona zawiesina to sinice i zielenice, które mnożą się podczas wysokich temperatur wody i zaburzają ekosystem. Kąpiel w takiej wodzie jest zagrożeniem dla zdrowia człowieka. W tym roku, w sierpniu znowu tak się stało, o czym świadczą załączone do artykułu zdjęcia. Tym razem jednak na pomoc Jezioru Pilchowickiemu szybko przyszedł deszcz, co sprawiło, że poziom wody podniósł się i problem zniknął. Na jak długo? Tego nie wie nikt.