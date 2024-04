Park Sobieskiego w Wałbrzychu i okolice harcówki w promieniach wiosennego słońca. Zachwycające miejsce w sercu miasta. Co o nim wiecie?

Park imienia Króla Jana III Sobieskiego powinien być po królewsku wyjątkowy

Atrakcje Parku im. Sobieskiego w Wałbrzychu

Warto zaznaczyć, że w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu znajduje się 110 gatunków drzew i krzewów, w tym liczne ozdobne. Podczas spacerów można odnieść wrażenie, że jest się w lesie. Odróżnia go od niego jednak infrastruktura, bo znajdują się tu urokliwe ścieżki i wytyczono alejki spacerowe, zbudowano korty tenisowe, a nawet boisko do gry w bule, nawierzchnię do gry w szachy, ustawiono stoły do tenisa, siłownię plenerową i plac zabaw. Znajduje się tutaj także ścieżka przyrodnicza i trasy rowerowe. Park jest oświetlony i monitorowany, a więc bezpieczny. Ciekawostką są „kamieniołomy” czyli naturalny wąwóz zajmujący powierzchnię ok. pół hektara.