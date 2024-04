Stara Kopalnia w Wałbrzychu i tajemnice zamkniętej części. Tych zdjęć i takich detali jeszcze nie widzieliście, zobaczcie

Stara Kopalnia w Wałbrzychu to europejski unikat z niezwykle cenną linią technologiczną

Stara Kopalnia w Wałbrzychu czyli była Kopalnia Thorez została wyremontowana za 150 mln zł. Dzisiaj przyciąga jak magnes turystów i jest miejscem rozrywki, nauki, kultury i spotkań dla wałbrzyszan i gości z całej Polski. Bezcenna jest także jej niewyremontowana część, to miejsce przyciągające jak magnes eksploratorów i miłośników urbexu. Jest to jednak obiekt niebezpieczny, wymagający kolejnych milionów na renowację i zabezpieczenie.

Niewyremontowana część Starej Kopalni, czyli zakład przeróbki mechanicznej węgla, jest tym cenniejszy, że to obiekt z zachowaną linią technologiczną, co jest unikalne w skali europejskie. To właśnie to miejsce ściąga eksploratorów, ale zaglądanie tam może być niebezpieczne.