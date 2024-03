Międzynarodowe Targi Turystyczne i czasu wolnego we Wrocławiu to ponad 200 wystawców i ponad 10 tysięcy odwiedzających. Zdjęcia i film

Festiwal Podróżników na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu

To nie tylko miejsce, gdzie uczestnicy prezentują swoje przygody z dalekich krain, ale również platforma do rozmów o kulturze, przyrodzie, historii i różnorodności świata.

Festiwalowi Podróżników „Swoją Drogą”. To niezwykłe spotkanie gromadzi entuzjastów odkrywania świata z różnych zakątków globu, którzy dzielą się swoimi fascynującymi historiami, doświadczeniami i spojrzeniem na podróżowanie. Od samego początku naszym celem było stworzenie przestrzeni, w której podróżnicy mogą spotkać się, wymienić pomysłami oraz zainspirować się nawzajem do kolejnych wypraw.

Festiwal Kulinarny i produkty regionalne na Targach Turystycznych we Wrocławiu

Już dzisiaj, w niedzielę (24 marca) zajrzymy do kuchni marokańskiej. Opowiemy o kuchni marokańskiej, przyprawach i pokażemy jak przyrządzić tajine wegetariański lub tajine – kurczak z kiszonymi cytrynami. Przygotujemy również Kefta Tajine ( wołowina z jajkami). To niebywałe, jak ta potrawa wygląda, jak smakuje i jak szybko da się ją przygotować!

Warsztaty i prelekcje na wrocławskich Międzynarodowych Targach Turystycznych

Niektóre prelekcje cieszą się wyjątkowo dużym zainteresowaniem, a pojemność sali, w której odbywa się festiwal jest ograniczona do ok. 300 osób.

Gry i zabawy na wrocławskich targach

Tradycyjnie dla rodzin z dziećmi przygotowane zostały niesamowicie angażujące i edukacyjne gry i zabawy. Animacje, sport i eksperymenty są przecież tym, co najmłodsi lubią najbardziej! Będą z nami: Kraina Wygasłych Wulkanów, Centrum Edukacji o Ziemi – Sudecka Zagroda Edukacyjna, MovieGate, The Best Connection oraz Decathlon.

Warto zabrać swoje pociechy na warsztaty związane z miodem (pozyskiwanie, gatunki, akcesoria pszczelarskie), warsztaty z produkcji świec wraz z procesem ozdabiania, warsztaty pokazowe z ceramiki, warsztaty o właściwościach różnych substancji, podczas których będzie można samodzielne je połączyć i jako pamiątkę zabrać ze sobą do domu.