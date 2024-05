Zamek Książ w Wałbrzychu liczy, ile zarobił na XXXIV Festiwalu Kwiatów. Sprzedało się 50 000 biletów!

XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu w liczbach

XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu to było ogromne przedsięwzięcie, nad którym przez wiele miesięcy pracowała cała załoga zamku. Do ozdobienia 30 komnat, korytarzy i innych pomieszczeń użyto ponad milion kwiatów! Wiele z nich to egzotyczne i bardzo drogie odmiany. Sam dywan kwiatów przed zamkiem, który nawiązywał do flagi Unii Europejskiej to dzieło składające się z 10 000 kwiatów!