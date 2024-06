Potańcówka w strojach z XIX wieku na dziedzińcu Ossolineum we Wrocławiu! Przyjdź nauczysz się Kadryla! Tomasz Pawlak

Wyjątkowa Potańcówka Wrocławska odbędzie się na stylowym dziedzińcu Ossolineum. Będzie to niezwykła okazja do tańca w rytmach z lat 1823-1923-2023 oraz podziwiania strojów inspirowanych początkiem XIX wieku. Wydarzenie to organizowane jest z okazji 200-lecia Muzeum Książąt Lubomirskich, którego zbiory znajdują się w Ossolineum.