Oto zakamarki wokół Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. Co tam można zobaczyć? Mamy zdjęcia

Turyści kochają Zagórze Śląskie i Jezioro Bystrzyckie zwane też Jeziorem Lubachowskim

- Lubimy posiedzieć na plaży albo zjeść dobry obiad w Hotelu Maria Antonina czy we Fregacie , ale tam trzeba zarezerwować stolik, bo chętnych jest naprawdę wielu - mówi z uśmiechem Agnieszka z Wałbrzycha, to jej ulubione miejsce na mapie Dolnego Śląska.

Spacer wokół Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim

Dzisiaj zachęcamy także do tego, by wybrać się na spacer wokół jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. Widoki są obłędne, można spalić trochę kalorii, zrobić zdjęcia i poczytać tablice informacyjne na ścieżce dydaktycznej. Ze spaceru wyjdziemy bogatsi o wiedzę na temat roślin i zwierząt żyjących w Jeziorze Lubachowskim i wokół niego. Taki spacer to także świetny relaks. Można zakończyć go na tamie albo pójść pozwiedzać Zamek Grodno. Ścieżka nie jest wymagająca, pokonanie jej zajmie około godziny, poradzą sobie nawet dzieci.