Wieża widokowa w Wałbrzychu nocą jest podświetlona. Wygląda obłędnie! Uwaga, w dniu otwarcia wieży w Wałbrzychu, wejście jest bezpłatne

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zachęcają do spacerów po Parku Sobieskiego w Wałbrzychu i do zarezerwowania czasu na 21 czerwca. Wtedy w mieście wielkie wydarzenie - uroczyste otwarcie wieży widokowej w Wałbrzychu tuż koło Harcówki . Wydarzenie będzie bezpłatne (darmowe wejście na wieżę tylko w piątek, 21 czerwca!) i będą mu towarzyszyć liczne atrakcje.

Wałbrzyska wieża od miesięcy jest przedmiotem sporów mieszkańców i turstów

Wieża od miesięcy jest przedmiotem dyskusji turystów i mieszkańców, którzy spierają się na licznych forach internetowych o jej wygląd (nazywana jest m.in. "pierwszą wieżą obserwacyjno - patrolową na granicy polsko-białoruskiej), o to czy powinna być zamykana na noc (tak postanowiły władze miasta) i czy powinna być biletowana (będzie, wejściówka kosztuje 10 zł, a z kartą wałbrzyszanina złotówkę), a nawet o lokalizację ("zaburza krajobraz, za ciężka, a w okolicy są punkty widokowe").

Wieża widokowa w Wałbrzychu jest podświetlana nocą i wygląda pięknie

Wątpliwości nie powinien jednak budzić wygląd wieży po zmroku. Naszym zdaniem i zdaniem naszych Czytelników podświetlona wygląda obłędnie. Na co dzień wieczorami będzie ubrana w kolory ciepłego światła i zieleni, w nawiązaniu do herbu Wałbrzycha. A przy różnych okazjach z możliwością zmiany barwy - np. na biało - niebieską z okazji awansu koszykarzy Górnika Wałbrzych do ekstraklasy czy biało - czerwoną z okazji świąt państwowych.