Z duchem czasów. 70 lat Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Nowy cykl w kinie DCF.

Harmonogram spotkań:

Spotkania z ekspertami, twórcami filmowymi

20 maja o godzinie 18:30 - Socrealizm na wesoło

„Irena do domu” to jedno z pierwszych dzieł filmowych powstałych we wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych, a zarazem jedna z najbardziej udanych komedii socrealistycznych w Polsce. Obecnie nieco zapomniany film opowiada historię małżeństwa Majewskich, które próbuje dostosować się do nowych realiów polskiego życia. Gdy Zygmunt (Adolf Dymsza) pracuje w fabryce, Irena (Lidia Wysocka) w tajemnicy przed mężem uczęszcza na kurs nauki jazdy. Jej droga do emancypacji, zgodna z ówczesnym nurtem politycznym, pełna jest zarówno trudności, jak i humoru. Przed filmem „Irena do domu” zaprezentujemy krótkometrażową produkcję „Sukienka”, która również porusza temat kobiecych pragnień i motoryzacji, choć w zupełnie innych okolicznościach. Ten podwójny seans stanowić będzie okazję do refleksji nad zmianami w sytuacji kobiet w Polsce przez ostatnie 65 lat.

Goście spotkania:

Agata Gabiś - historyk architektury, autorka książki "Całe morze budowania. Wrocławska architektury 1956-1970"

Henryk Tas - były pracownik WFF we Wrocławiu, elektryk, oświetlacz.

Prowadzenie wieczoru: Adam Kruk

Bilety w cenie: 11 zł