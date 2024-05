Wielkie przedstawienie w Operze Wrocławskiej. Tosca Pucciniego w wykonaniu światowej sławy śpiewaków Aleksandry Kurzak i Roberto Alagna Tomasz Pawlak

Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, małżeństwo śpiewaków mieszkających we Wrocławiu, zaprezentują swoje talenty w „Tosce” Giacoma Pucciniego. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników opery, które odbędzie się 31 maja i 2 czerwca. Bilety na spektakle są jeszcze dostępne. Co więcej, w piątek 31 maja, na placu Wolności odbędzie się transmisja przedstawienia na budowanym ogromnym telebimie o powierzchni ponad 80 metrów kwadratowych.