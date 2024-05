Majsterkowo - Dzień Dziecka. Castorama zaprasza najmłodszych majsterkowiczów na warsztaty!

Ponad dziesięć lat doświadczeń

Od ponad dziesięciu lat młodzi majsterkowicze uczestniczą w warsztatach Majsterkowo organizowanych przez Castoramę. Zajęcia te są skierowane do dzieci w wieku od 6 do 12 lat, pomagając im rozwijać praktyczne umiejętności, odkrywać nowe hobby i zwiększać świadomość ekologiczną.

Majsterkowanie z myślą o środowisku

Co roku uczestnicy warsztatów mogą liczyć na mnóstwo wiedzy i inspiracji, łączących pasję do majsterkowania z troską o środowisko. Pod opieką instruktorów dzieci uczą się kreatywnego wykorzystania niepotrzebnych przedmiotów, używając materiałów dostępnych w sklepie, takich jak fragmenty tapet, drewno, wykładziny, sztuczna trawa, piasek i kamienie. Wszystko to odbywa się w duchu upcyklingu, czyli przekształcania odpadów w przedmioty bardziej wartościowe niż surowce, z których powstały. Dzięki temu zmniejszamy ilość odpadów i ograniczamy zużycie nowych materiałów.