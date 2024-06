Kolejny sukces Opery Wrocławskiej! Tosca - fantastyczny spektakl w gwiazdorskiej obsadzie przyciągnął wrocławian na plac Wolności

Miłosna historia Toski i Cavaradossiego w gwiazdorskiej obsadzie

Dziś, w piątek 31 maja, o godzinie 18:00 mieliśmy okazję obejrzeć i wysłuchać opery "Tosca" Giacoma Pucciniego. Emocje były wyczuwalne zarówno wśród widzów obecnych na sali operowej, jak i tych oglądających transmisję na placu Wolności. Spektakl zachwycił wysokim poziomem wykonania, niesamowitymi głosami śpiewaków oraz fantastyczną, monumentalną scenografią, przenoszącą widza do starego Rzymu. Obrotowa scena umożliwiała oglądanie przedstawienia z różnych perspektyw, a perfekcyjnie dobrane oświetlenie dodawało całości wyjątkowego charakteru. Nie można zapomnieć o magicznej muzyce w wykonaniu orkiestry Opery Wrocławskiej pod batutą Maestro Giorgio Croci. Wszystkie te elementy sprawiły, że widzowie mogli wręcz dotknąć tego dzieła. Spektakl z pewnością zapisze się w historii Opery Wrocławskiej jako jeden z niezapomnianych.

Obsada spektaklu

Tosca wyjątkowy spektakl

"Tosca" to wyjątkowy spektakl Giacoma Pucciniego, który po premierze 14 stycznia 1900 r. spotkał się z krytyką recenzentów. Mimo to został entuzjastycznie przyjęty przez widzów, co zapewniło mu globalną sławę i stałe miejsce w pierwszej piątce najczęściej wystawianych oper na świecie.