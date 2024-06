VII Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci "WY-GRA-MY W TEATRZE" - niezwykłe spektakle we Wrocławskim Teatrze Lalek

Już po raz siódmy we Wrocławskim Teatrze Lalek odbędzie się Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci.

Od 2017 roku w ramach przeglądu możemy zobaczyć spektakle z całej Polski, a także z zagranicy. W tym roku do Wrocławia zawitały m.in. przedstawienia z Niemiec, Słowacji i Norwegii. Wydarzenie skierowane jest zarówno do najmłodszych widzów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z teatrem, jak i do nastolatków.

W trakcie tegorocznego Przeglądu na widzów czeka 17 spektakli. Na większość z nich bilety rozeszły się niemal natychmiast.