Wrocławska Amazonka. Sprawdziliśmy jak płynie się nową trasą kajakową z Kątów Wrocławskich do Wrocławia. Mamy fantastyczne zdjęcia!

Jak rozpocząć przygodę z wrocławską Amazonką?

Przygoda z nową trasą rozpoczyna się w przystani Złotniki. Każdy uczestnik otrzymuje kapok oraz nieprzemakalny worek, w którym można bezpiecznie przechowywać wartościowe przedmioty, takie jak telefon czy aparat fotograficzny. Z przystani Złotniki do miejsca startu dowozi nas wygodny autobus, który zabiera nas do Pełcznicy, małej wsi niedaleko Kątów Wrocławskich.

Co wiedzieć trzeba przed spływem?

Przed wyruszeniem w drogę, organizatorzy przeprowadzają krótkie szkolenie z zasad bezpiecznego poruszania się na wodzie. Uczestnicy dowiadują się, jak postępować w przypadku wywrotki oraz najważniejsze zasady sterowania kajakiem, aby uniknąć nieprzyjemnych incydentów. To szkolenie pozwala zdobyć praktyczną wiedzę na temat unikania problemów na wodzie, co jest istotne, biorąc pod uwagę długość i wymagający charakter trasy.

Rozpoczynamy w dopływie Strzegomki

Rozpoczynamy naszą przygodę na dopływie Strzegomki. To rzeka dość płytka, choć miejscami jej nurty mogą być dość wartkie. Podczas podróży napotykamy powalone drzewa oraz płycizny, które wymagają manewrowania kajakami lub nawet ich przenoszenia. Trasa jest malownicza, a niekiedy można dostrzec podobieństwa do dzikiego dopływu Amazonki lub kanału Augustowskiego. Otaczają nas lasy przeplatane łąkami i polami, a śpiew ptaków i odgłosy dzikiej przyrody dodają niezwykłego uroku. Wprawny obserwator może dostrzec przelatujące zimorodki, które jak klejnoty błyszczą w słońcu i odbijają się w tafli wody.

Teraz kolej na Bystrzycę

Następnym etapem jest ujście rzeki Strzegomki do Bystrzycy, które znajduje się nieopodal jazu w Samotworze. Bystrzyca jest już w tym miejscu szersza, co ułatwia manewrowanie kajakami. Nurty rzeki mogą być czasami dynamiczne, by po chwili przekształcić się w spokojny nurt nizinny. Musimy być przygotowani do przeniesienia kajaków przez dwa progi wodne. W tych miejscach przyda się odpowiednie obuwie, żeby przetransportować kajak kilka dobrych metrów za próg wodny. Dno rzeki jest kamieniste i wyjście z kajaka gołą stopą jest mało komfortowe.