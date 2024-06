Siemaszkowie pożegnali schronisko Samotnia. Na FB zamieścili zdjęcia wszystkich pomieszczeń. To dokumentacja i pamiątka dla turystów. Zobacz

15 maja 2024 roku zdałyśmy schronisko PTTK Samotnia do Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK.Niestety nie pozwolono nam poznać nowych dzierżawców.Zostawiłyśmy schronisko w dobrym stanie technicznym, co jest udokumentowane w protokole i na poniższych zdjęciach. Zgodnie z żądaniem Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK usunęłyśmy wszystkie nasze ruchomości, jednak wystarczy wstawić własne wyposażenie i otworzyć dla Was ponownie drzwi - napisały panie Sylwia i Magda na stronie internetowej schroniska i FB.