Widoki jak w Chorwacji. Te kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich warto zobaczyć! ZDJĘCIA

Niesamowite jeziora możemy podziwiać w naszym regionie, ale dziś proponujemy wybrać się nieco dalej. A konkretnie do powiatu kamiennogórskiego. Często przecież na weekend wybieramy się do Karpacza, Szklarskiej Poręby czy Świeradowa. Stamtąd to już rzut beretem do krainy niezwykłych, kolorowych jezior.