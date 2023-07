W Święcku w powiecie kłodzkim ruszyła pierwsza ubojnia bydła w subregionie wałbrzyskim ZDJĘCIA, FILM

Zaglądamy do nowej ubojni bydła w Święcku w powiecie kłodzkim. Przy zakładzie funkcjonuje sklep, w którym można zaopatrzyć się w gotowe wyroby lub zamówić to, czego się potrzebuje do własnej kuchni. Właściciel firmy Stanisław Caryk zapewnia, że nie chce pozostać tylko i wyłącznie na uboju bydła, ale podejść do tematu bardziej kompleksowo i stworzyć produkty kulinarne na bazie wołowiny, które mogą być produktami przyszłości.

Jak działa nowa ubojnia w Święcku w powiecie kłodzkim zobaczcie w materiale wideo.