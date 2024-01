Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wybuchu pieca w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta i dwa koty. Jest apel służb Adrianna Szurman

Tragiczny pożar w Boguszowie - Gorcach. Zapaliły się rzeczy obok pieca, dymami i gazami pożarowymi zatruła się śmiertelnie lokatorka OSP Boguszów Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii