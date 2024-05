Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. Na obwodnicy Kłodzka podczas majówki zginęły dwie osoby

Do tragicznego wypadku doszło 2 maja po godzinie 20.00 koło Kłodzka. Dramat rozegrał się na drugim kilometrze drogi krajowej DK33, która jest obwodnicą Kłodzka dla jadących w stronę granicy z Czechami. Zderzyły się tam dwa samochody.

Do tragedii doszło na wiadukcie. Zderzyły się tam dwa samochody: volkswagen ze skodą. Jak informuje Telewizja Kłodzka, w wyniku tragicznego wypadku na miejscu zginęli kierowcy obu samochodów, to 21-letnia kobieta z powiatu kłodzkiego i 47-letni mężczyzna. Przeżyła pasażerka skody, która z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Jej stan był krytyczny.

Przez wiele godzin na miejscu tragedii pracowała policja pod nadzorem prokuratora. Działania zakończyły się późno w nocy, 3 maja. Do sprawy tragicznego wypadku wrócimy.